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Монастырский: мы отработали все сценарии угроз. Реакция будет мгновенной и жесткой

Киев • УНН

 • 24066 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Украине на сегодня отработаны различные сценарии угроз по расшатыванию ситуации в стране. Отработаны и сценарии, подобные тем, что происходили в 2014 году, когда захватывались админздания. Реакция на незаконные действия будет мгновенной и жесткой. Об этом во время телемарофона ко Дню единения заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Воспринимаем ли мы серьезно сценарии, которые звучат сегодня со всех сторон? Да, мы воспринимаем серьезно. Готовимся ли мы к любым сценариям? Да, мы готовимся. Можно ли нас запугать? Нет, это невозможно", - подчеркнул министр.

Детали

Он поблагодарил всех служащих МВД, а также военнослужащих, и подчеркнул, что гордится ими. Министр подчеркнул, что не разделяет сегодня Вооруженные силы и служащих МВД, ведь все они на сегодня являются гарантами безопасности страны, устойчивости государства. По словам Монастырского, на сегодня мы способны обеспечить эту устойчивость.

“Мы провели целый ряд учений, готовясь, изучая сценарии, которые реализовывались с 2014 года в Украине. (...) В то время не везде, к сожалению, была воля для того, чтобы быстро принять решение и жестко отреагировать на эти правонарушения. Сегодня таких колебаний не будет. Мы отработали все возможные сценарии событий. Буквально на этих выходных с участием Верховного Главнокомандующего, Президента Украины Владимира Зеленского в 30 км от административной границы с Автономной Республикой Крым.

Так мы работали над этим сценарием: захват админздания, захват отделения полиции и как быстро будут приняты решения, поедут соответствующие необходимые силы и, соответственно, будут распоряжения. Все это длилось меньше часа. Могу вас заверить, что необходимые решения сегодня будут также принимать чрезвычайного быстро. Мы не допустим никаких сепаратистских проявлений внутри страны, вроде того, как в 14-м году это было в Харькове, Луганске, Донецке. По любым сценариям, если кто-то подумает захватить админздание, реакция правоохранительных органов будет чрезвычайно быстрая и жесткая - кто бы это ни был: или новый “гиркин”, или новая “штепа” - реакция будет мгновенной”, - заявил министр.

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