Монастирський: ми відпрацювали усі сценарії загроз. Реакція буде миттєвою та жорсткою

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“Чи сприймаємо ми серйозно сценарії, які звучать сьогодні з усіх сторін? Так, ми сприймаємо серйозно. Чи готуємось ми до будь-яких сценаріїв? Так, ми готуємось. Чи можна нас залякати? Ні, це неможливо”, - наголосив міністр.

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Він подякував усім службовцям МВС, а також військовослужбовцям, та наголосив, що пишається ними. Міністр наголосив, що не розділяє сьогодні Збройні сили та службовців МВС, адже всі вони на сьогодні є гарантами безпеки країни, стійкості держави. За словами Монастирського, на сьогодні ми здатні забезпечити цю стійкість.

“Ми провели цілий ряд навчання, готуючись, вивчаючи сценарії, що реалізовувалися з 2014 року в Україні. (...) У той час не всюди, на жаль, була воля для того, щоб швидко прийняти рішення і жорстко відреагувати на ці правопорушення. Сьогодні таких вагань не буде. Ми відпрацювали всі можливі сценарії цих подій. Буквально на цих вихідних за участі Верховного Головнокомандувача, Президента України Володимира Зеленського в 30 км від адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим.

Так ми працювали над цим сценарієм: захоплення адмінбудівлі, захоплення відділку поліції і як швидко будуть прийняті рішення, поїдуть відповідні необхідні сили і, відповідно, будуть розпорядження. Все це тривало менше години. Можу вас запевнити, що необхідні рішення сьогодні будуть також приймати надзвичайного швидко. Ми не допустимо жодних сепаратистських проявів всередині країни, на кшталт того, як в 14-му році це було в Харкові, Луганську, Донецьку. За будь-яких сценаріїв, якщо хтось подумає захопити адмінбудівлю, реакція правоохоронних органів буде надзвичайно швидка і жорстка - хто би це не був: чи новий “гіркін”, чи нова “штепа” - реакція буде миттєвою”, - заявив міністр.

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