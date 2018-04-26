МОН: В Украине отменили термин "высшее учебное заведение"

В МОН добавляют, что также изменены возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.

“В предыдущей редакции порядка ученое звание доцента присваивалось деятелям культуры и искусств, которые имеют общественное признание, в результате чего получили почетное звание „Народный артист Украины“, „Народный художник Украины“,” Народный архитектор Украины“, ”Заслуженный деятель искусств“. Теперь этот список расширен званиями “Заслуженный артист Украины”, “Заслуженный художник Украины”, “Заслуженный архитектор Украины”, “Заслуженный работник культуры Украины”, “Заслуженный мастер народного творчества Украины”, — пояснил заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич.

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5 сентября 2017 народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона “Об образовании”, который, в частности, определяет, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является украинский.