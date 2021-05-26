Молодежная сборная Украины потерпела поражение на старте Мемориала Лобановского
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В матче против Азербайджана U-21 подопечные Руслана Ротаня (молодежная сборная Украины) пропустили единственный гол в первом тайме и ничем не смогли ответить сопернику в первой игре турнира Валерия Лобановского, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Детали
С первых минут гости какой-то степени удивили украинцев своей активностью. Уже на 1-й минуте у "желто-синих" ворот возникла опасность, но Елизада с левого фланга атаки пробил мимо цели. Сборная Азербайджана плотно играла с украинскими футболистами, которые никак не могли организовать достойный ответ. И пока игра шла в основном в центре поля, на 17-й минуте в одной из атак подопечные Милана Обрадовича заработали стандарт, который оказался результативным. Елизада с левого фланга подал на дальнюю штангу, а там расторопнее всех оказался Гурбанлы. 0:1.
Ванат мог стать спасителем "сине-желтых", но на 81-й, 87-й и 90 + 3-й минутах на его выстрелы в упор реагировал вратарь азербайджанцев.
В итоге подопечным Руслана Ротаня так и не удалось отыграться (0:1), что сильно осложнило задачу выиграть нынешний Турнир Валерия Лобановского.
Дополнение
В этом году в Турнире Лобановского выступают три команды вместо четырех. Также украинцы сыграют со сверстниками из Узбекистана.