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Молодіжна збірна України зазнала поразки на старті Меморіалу Лобановського

Київ • УНН

 • 13109 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. У матчі проти Азербайджану U-21 підопічні Руслана Ротаня (молодіжна збірна України) пропустили єдиний гол у першому таймі й нічим не змогли відповісти супернику у першій грі Турніру Валерія Лобановського, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УАФ.

Молодіжна збірна України зазнала поразки на старті Меморіалу Лобановського

Деталі

Із перших хвилин гості якоюсь мірою здивували українців своєю активністю. Уже на 1-й хвилині біля "жовто-блакитних" воріт виникла небезпека, але Елізада з лівого флангу атаки пробив повз ціль. Збірна Азербайджану щільно грала з українськими футболістами, які ніяк не могли організувати гідну відповідь. І поки гра йшла здебільшого в центрі поля, на 17-й хвилині в одній з атак підопічні Мілана Обрадовича заробили стандарт, який виявився результативним. Елізада з лівого флангу подав на дальню стійку, а там спритнішим за всіх виявився Гурбанлі. 0:1.

Ванат міг стати рятівником "синьо-жовтих", але на 81-й, 87-й і 90+3-й хвилинах на його постріли впритул реагував воротар азербайджанців.

У підсумку підопічним Руслана Ротаня так і не вдалося відігратися (0:1), що дуже ускладнило завдання виграти нинішній Турнір Валерія Лобановського.

Доповнення

Цьогоріч у Турнірі Лобановського виступають три команди замість чотирьох. Також українці зіграють із однолітками із Узбекистану.

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