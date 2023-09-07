Молочные продукты продолжают дорожать в супермаркетах: на сколько поднялась стоимость

ukru
Эксклюзив
13:47 • 35060 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 69150 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 54068 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 61049 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 105597 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 128042 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 160460 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 192060 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137035 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127181 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 74937 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 115082 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 100270 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 73003 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 52082 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 160462 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 192061 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 135567 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 142367 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 179190 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 8318 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 52131 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 115088 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153355 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160375 просмотра
Актуальное
Молочные продукты продолжают дорожать в супермаркетах: на сколько поднялась стоимость

Молочные продукты продолжают дорожать в супермаркетах: на сколько поднялась стоимость

Киев • УНН

 • 446764 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. За последний месяц в Украине выросли цены на пастеризованное молоко, кефир, творог, сливочное масло и сыры. Такие результаты мониторинга проведенного экспертами Ассоциации производителей молока, сообщает УНН.

Детали

Молоко пастеризованное жирностью 2,5% по состоянию на 1 сентября в среднем стоит 40,16 грн. за кг, что на 24 коп. (+0,60%) больше по сравнению с августом. Самое дешевое в украинских сетях молоко можно найти за 23,98 грн. за кг. Самое дорогое - 49,86 грн. за кг.

Кефир жирностью 2,5% в среднем стоит 50,76 грн. за кг, что на 10 коп. (+0,20%) дороже чем в августе. Самый дешевый кефир можно купить 34,33 грн. за кг. Самый дорогой – за 70,21 грн. за кг.

Цена на творог жирностью 9% в начале сентября составила 188,72 грн. за кг. Продукт подорожал на 32 коп. (+0,17%) по сравнению с 1 августа. Самый дешевый творог можно найти за 133 грн. за кг. Самым дорогим остается творог, который стоит 259,81 грн. за кг.

Сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоит 349,45 грн. за кг, что на 3,43 грн. (+0,98%) дороже чем в августе. Самая дешевая цена на масло жирностью 73% – 255,56 грн. за кг. Самый высокий ценник отечественного производства стоит на безлактозное масло жирностью 73%– 442,61 грн. А вот брикет импортного масла среднем стоит 545,50 грн. за кг.

Сыр «Украинский» жирностью 50% в среднем стоит на полках супермаркетов 413,06 грн. за кг. По сравнению с прошлым месяцем цена на товар выросла на 5,59 грн. (+1,35%). Самой низкой является цена на сыр «Украинский» весовой – 207,90 грн. за кг, самой дорогой - 591,11 грн. за кг.

Средняя цена на сыр «Маасдам» жирностью 45% отечественного производства составила 551,42 грн. за кг, что на 39,64 (+7,19%) больше чем в августе. Самый дешевый «Маасдам» можно купить за 275 грн. за кг. Самый дорогой стоит 852,67 грн. за кг. Импортный «Маасдам» в среднем стоит в украинских супермаркетах 478,65 грн. за кг, что на 13,2% дешевле чем отечественный сыр.

Сыр «Гауда» жирностью 45% от украинских переработчиков в среднем стоит 381,97 грн. за кг, что на 6,19 грн. (+1,62%) дороже по сравнению с августом. Самый дешевый сыр продается за 228,70 грн. за кг. Самая дорогая «Гауда» стоит 635,17 грн. за кг. Аналогичный сыр импортного происхождения в среднем стоит в Украине 468,91 грн. за кг.

«Моцарелла» украинского происхождения в среднем стоит 356,01 грн. за кг. Цена на сыр выросла на 6,94 грн. (+1,95%) по сравнению с августом. Выгоднее покупать весовую «Моцареллу», ее можно найти за 229,90 грн. за кг. Самая дорогая «Моцарелла» стоит 544,65 грн. за кг. Импортный же сыр стоит в среднем 344,36 грн. за кг, что на 3,27% дороже продукции отечественных сыроделов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В НБУ рассказали, что будет происходить с ценами

Впрочем сметана жирностью 15% и питьевой йогурт подешевели.

Сметана жирностью 15% по состоянию на 1 сентября стоит 110,80 грн. за кг, что на 11,47 грн. (-10,35%) дешевле по сравнению с прошлым месяцем. За самую дешевую в супермаркетах сметану придется отдать 74,75 грн. за кг. Самая высокая цена сейчас на сметану - 136,92 грн за кг.

Цена на йогурт питьевой в пластиковых бутылках, пленке или в картонных коробках в среднем составила 68,70 грн. за кг, что на 17,37 грн. (-25,28%) меньше чем в августе. Самый дешевый йогурт можно найти за 46,50 грн. за кг, а вот самый дорогой – за 119,78 грн. за кг.

Йогурт в стаканах в среднем стоит 113,03 грн. за кг. За последний месяц цена на товар также снизилась - на 1,33 грн. (-1,18%). Самая низкая цена на белый густой йогурт жирностью 1,6%, которую зафиксировали в Ассоциации производителей молока – 97,68 грн. за кг. Самый дорогой в Украине ложковый йогурт стоит 135,52 грн. за кг.

Дополнение

В Ассоциации считают, что подорожание молочных продуктов, которые входят в потребительскую корзину украинцев, вероятно связано с повышением цен на молоко-сырье в Украине вследствие аномальной жары в июле-августе. Вследствие снижения продуктивности коров и сокращения объемов надоев на рынке ограничилось предложение сырого молока.

В то же время, спрос на сырье в этот период был достаточно активным со стороны сыроделов и производителей свежей молочной продукции, которые начали подготовку к осенне-зимнему сезону продаж.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы