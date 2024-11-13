Молдова разрешила фермерам выращивать промышленную коноплю: что нужно знать

Правительство Молдовы одобрило проект, который позволит фермерам выращивать промышленную коноплю, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

По данным СМИ, фермеры, желающие выращивать коноплю для производства семян, волокна или масла, должны подать заявку в Постоянный комитет контроля за наркотиками.

При этом им разрешено выращивать только определенные сорта конопли из специального каталога растений.

«Призываю все бизнес-сообщество, Торгово-промышленную палату способствовать использованию этой возможности, потому что эти материалы используют во многих отраслях, в том числе в автомобильной промышленности. Это очень хорошая возможность для бизнеса в Молдове, для фермеров и для тех, кто производит компоненты из промышленной конопли», - сказал премьер-министр Дорин Речан.