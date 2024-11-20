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Молдова признала неспособность обнаруживать российские дроны своими радарами

Молдова признала неспособность обнаруживать российские дроны своими радарами

Киев  •  УНН

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Министр обороны Молдовы заявил, что имеющиеся радары не могут идентифицировать беспилотники из-за их малой отражательной поверхности. После падения двух российских дронов МИД Молдовы вызвал посла рф.

Радары Молдовы не могут идентифицировать беспилотники, пролетающие над воздушным пространством страны, признал министр обороны Анатолие носатый. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Realitatea

По словам министра, беспилотник, разбившийся во вторник, 19 ноября, в периметре торгового центра в Кишиневе, похож на другие, которые были обнаружены в последнее время. Однако, чиновник не может объяснить, как беспилотник мог оказаться среди ветвей.

Министр обороны страны заверил, что будут найдены возможности для закупки новых систем, чтобы вовремя обнаруживать дроны. 

Я просто хочу отметить, что  комплектация (дронов-ред.) на самом деле не позволяет быть обнаруженным радарами, которые у нас есть на вооружении. Они к тому же имеют довольно небольшую отражающую поверхность. Эти беспилотники имеют дальность полета 1000-1300 километров, поэтому они имеют возможность пересекать территорию Украины с места запуска

- заявил Носатый.

Напомним

В  вторник, 19 ноября, в Молдове был замечен еще один беспилотник. Ранее молдавские власти заявляли, что дроны-приманки используются российскими войсками вместе с "шахедами" для введения в заблуждение систем противовоздушной обороны при осуществлении атак.

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России олега озерова после падения двух российских беспилотников на территории страны. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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