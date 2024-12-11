Молдова может ввести чрезвычайное положение из-за возможного прекращения транзита газа из РФ

Власти Молдовы призывают к 60-дневному чрезвычайному положению в энергетическом секторе в контексте риска прекращения транзита газа. Решение должно быть передано на утверждение парламента.

Передает УНН со ссылкой на radio moldova и АԌОРА.

Детали

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан в четверг, 12 декабря, обратится в парламент с просьбой о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе на 60 дней. Решение связано с отчетом Комиссии по чрезвычайным ситуациям о рисках прекращения транзита газа в Приднестровский регион российским концерном «Газпром» с 1 января 2025 года. Указывается, что риски, с которыми Молдова может столкнуться в этом году, «могут быть больше, чем энергетический кризис, который страна пережила осенью 2022 года».

«Прекращение поставок природного газа в Приднестровский регион, поставляемого ОАО «Газпром» в соответствии с действующим контрактом на поставку природного газа между Молдовагаз и ОАО «Газпром», создаст гуманитарный кризис в Приднестровском регионе, а также определенные риски для функционирования и стабильности энергетического сектора в Республике Молдова...», - говорится в решении правительства.

Также вице-премьер-министр Олег Серебрян отметил следующее:

Даже если существующая газотранспортная инфраструктура позволяет обеспечить транспортировку природного газа, необходимого для покрытия потребления Республики Молдова на обоих берегах Днестра, существуют риски относительно финансовой возможности потребителей левобережья приобретать природный газ и электроэнергию с рынка, производимую Кучурганской электростанцией.

Справка

Судя по имеющимся данным, на Кучурганской электростанции есть запасы угля, которые могут покрыть потребление электроэнергии приднестровского региона только на период от 30 до 50 дней. Эти запасы оцениваются в 69,3 тыс. тонн. Но качество угля, хранящегося на заводе - неизвестно.

В отсутствие Кучурганской электростанции электроснабжение Республики Молдова напрямую зависит от импорта из Румынии, но соседняя с Молдовой страна также сталкивается с дефицитом электроэнергии.

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Ситуацию усугубляют продолжающиеся российские бомбардировки электроэнергетических и транспортных мощностей Украины, особенно вблизи границы с Республикой Молдова, пишет AGORA.

Дополнение

За прошедшие сутки так называемый Верховный Совет регион Приднестровья принял указ лидера сепаратистов Тирасполя Вадима Красносельского о введении чрезвычайного положения в экономике на 30 дней.

В указе говорится о ряде мер, которые необходимо принять для «энергетической безопасности региона». В тексте, среди прочего, написано, что должны быть приняты решения по рационализации энергопотребления, созданию резервов и запрету экспорта энергоресурсов.

Тирасполь прекратит экспорт электроэнергии, в том числе для правого берега Днестра, если в регионе закончится газ, передает ProTV Chișinău.

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