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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Молдове готовятся к чрезвычайному положению в энергетике: как будут отключать свет

В Молдове готовятся к чрезвычайному положению в энергетике: как будут отключать свет

Киев  •  УНН

 • 2769 просмотра

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The Government of Moldova has developed an action plan in case of an energy emergency due to the suspension of gas transit from the Russian Federation through Ukraine. The plan identifies "vital" institutions that will not be disconnected from the power supply.

Правительство Молдовы подготовило план действий на случай введения чрезвычайного положения в энергетическом секторе из-за предстоящего прекращения транзита российского газа через Украину. 16 декабря премьер-министр страны Дорин Речан планирует обратиться к парламенту с просьбой ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NewsMaker.

Детали

План действий на случай чрезвычайных ситуаций в энергетическом секторе Молдовы предусматривает, что больницы, аэропорт, национальное телевидение, а также парламент, правительство и администрация президента станут "жизненно важными" учреждениями, которые нельзя отключать от электричества.

"Жизненно важные потребители - это конечные потребители, которых мы должны обеспечить электроэнергией в приоритетном порядке, в зависимости от технических возможностей. Остальных потребителей, не входящих в эту категорию, обеспечивают электроэнергией на равных и недискриминационных условиях, насколько это позволяют технические возможности операторов системы. Но их электросети могут быть отключены в исключительных ситуациях в энергетическом секторе", - говорится в проекте.

Согласно документу, власти составят списки жизненно важных учреждений. Среди них - больницы, Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи, Национальный центр переливания крови, детские дома, детские сады, объекты энергетики, диспетчерские центры поставщиков воды, газа и тепла.

Также в этот список войдут здания правительства, парламента, администрации президента, МВД, Минобороны, Службы информации и безопасности, Таможенной службы и Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Аэропорт, "Железная дорога", национальное телевидение, станции энергоснабжения городского электротранспорта также не останутся без электричества.

Правительство рассмотрит проект на заседании 11 декабря.

Напомним

Премьер-министр страны Дорин Речан 16 декабря намерен обратиться к парламенту с просьбой ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе в связи с прекращением транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря.

Молдова получает газ из России по контракту, который действует до конца октября 2026 года. С осени 2022 года "Газпром" ограничил поставки газа до 5,7 млн кубометров газа в сутки, что значительно меньше, чем потребление Молдовы в зимний период. В итоге с конца прошлого года весь российский газ направляют в Приднестровье, где его используют для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, а остальное - для бытовых нужд.

В конце ноября министр энергетики Виктор Парликов встретился в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудил поставки газа в Молдову после прекращения транзита через Украину. После он сообщил, что "Газпром" готов поставлять газ в Приднестровье по альтернативному маршруту в случае прекращения транзита через Украину. Однако российская сторона дала понять, что этот вопрос связан с выплатой исторической задолженности Moldovagaz. Молдова признает результаты международного аудита, который показал, что долг - $8,6 млн. Российская сторона не согласна с выводами.

Министр подчеркнул, что риск газового кризиса на Левом берегу Днестра остается вполне реальным.

С 1 января транзит российского газа через Украину прекратится - Минэнерго4 дек. 2024, 13:45 • 18016 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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