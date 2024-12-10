В Молдове готовятся к чрезвычайному положению в энергетике: как будут отключать свет

Правительство Молдовы подготовило план действий на случай введения чрезвычайного положения в энергетическом секторе из-за предстоящего прекращения транзита российского газа через Украину. 16 декабря премьер-министр страны Дорин Речан планирует обратиться к парламенту с просьбой ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NewsMaker.

Детали

План действий на случай чрезвычайных ситуаций в энергетическом секторе Молдовы предусматривает, что больницы, аэропорт, национальное телевидение, а также парламент, правительство и администрация президента станут "жизненно важными" учреждениями, которые нельзя отключать от электричества.

"Жизненно важные потребители - это конечные потребители, которых мы должны обеспечить электроэнергией в приоритетном порядке, в зависимости от технических возможностей. Остальных потребителей, не входящих в эту категорию, обеспечивают электроэнергией на равных и недискриминационных условиях, насколько это позволяют технические возможности операторов системы. Но их электросети могут быть отключены в исключительных ситуациях в энергетическом секторе", - говорится в проекте.

Согласно документу, власти составят списки жизненно важных учреждений. Среди них - больницы, Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи, Национальный центр переливания крови, детские дома, детские сады, объекты энергетики, диспетчерские центры поставщиков воды, газа и тепла.

Также в этот список войдут здания правительства, парламента, администрации президента, МВД, Минобороны, Службы информации и безопасности, Таможенной службы и Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Аэропорт, "Железная дорога", национальное телевидение, станции энергоснабжения городского электротранспорта также не останутся без электричества.

Правительство рассмотрит проект на заседании 11 декабря.

Напомним

Премьер-министр страны Дорин Речан 16 декабря намерен обратиться к парламенту с просьбой ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе в связи с прекращением транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря.

Молдова получает газ из России по контракту, который действует до конца октября 2026 года. С осени 2022 года "Газпром" ограничил поставки газа до 5,7 млн кубометров газа в сутки, что значительно меньше, чем потребление Молдовы в зимний период. В итоге с конца прошлого года весь российский газ направляют в Приднестровье, где его используют для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, а остальное - для бытовых нужд.

В конце ноября министр энергетики Виктор Парликов встретился в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудил поставки газа в Молдову после прекращения транзита через Украину. После он сообщил, что "Газпром" готов поставлять газ в Приднестровье по альтернативному маршруту в случае прекращения транзита через Украину. Однако российская сторона дала понять, что этот вопрос связан с выплатой исторической задолженности Moldovagaz. Молдова признает результаты международного аудита, который показал, что долг - $8,6 млн. Российская сторона не согласна с выводами.

Министр подчеркнул, что риск газового кризиса на Левом берегу Днестра остается вполне реальным.

С 1 января транзит российского газа через Украину прекратится - Минэнерго