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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Мокрый снег и порывы ветра: какую погоду ждать 1 января

Мокрый снег и порывы ветра: какую погоду ждать 1 января

Киев  •  УНН

 • 24212 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Завтра, 1 января, в Украине ожидается мокрый снег. Ночью небольшие заморозки, а днем от 3 до 6 ° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Завтра ночью в большинстве областей, днем на Левобережье небольшой мокрый снег; ночью в Украине, кроме восточных и южных областей, местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, днем на юге до 6° тепла", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 2-3 января без осадков, температура ночью 2-7° мороза, днем 2 января около 0°, 3 января 1-6° тепла. На дорогах страны гололедица.

В Карпатах преимущественно без осадков, лишь ночью 1 января небольшой снег, температура ночью и днем 4-10° мороза.

Напомним, в Украине новый 2020-й год начнется с мокрым снегом и морозом.

Украинские Национальные Новости

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