Мокрый снег и дождь: что прогнозируют синоптики на 10 декабря
Киев • УНН
В Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедица. Температура будет варьироваться от -1°С до +14°С, теплее всего будет в Крыму.
Ожидаются дожди, в западных и северных областях мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Однако температура воздуха местами повысится до +14 °С. Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр, передает УНН.
Детали
Осадки в виде снега, мокрого снега и дождей пройдут по всей стране. Температура при этом останется без существенных изменений: в большинстве областей будет +1°...+3°, местами в центральной части +5°...+8°, на юге +8°...+10°, а в Крыму - до +14°
На Киевщине ожидается облачная погода, мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в области в течение суток будет от +2 до -1°С.
В столице температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +2°С.