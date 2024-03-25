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Могут пройти уже более 50%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации
Комитет по вопросам безопасности продолжит работу над законопроектом о мобилизации, планируя рассмотреть еще более 700 поправок.
В небе над Украиной ночью сбили 8 "шахедов" - Воздушные Силы
Силы обороны ночью сбили 8 из 9 вражеских ударных беспилотников над Николаевской и Одесской областями.
Армия рф вечером выпустила по Никопольщине почти полтора десятка снарядов
Российская армия выпустила почти пятнадцать снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области поздно вечером в воскресенье, о жертвах не сообщается.
В Кривом Роге отменили аварийные графики отключений света - Вилкул
В Кривом Роге Днепропетровской области отменили введенные накануне аварийные графики отключений электроэнергии, но ситуация остается сложной, поскольку продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.
Количество жертв атаки рф на Кривой Рог 12 марта возросло до шести - Вилкул
В Кривом Роге количество жертв российского ракетного обстрела 12 марта возросло до 6 человек. 59-летний мужчина скончался в больнице от полученных ранений, еще 7 человек остаются в больнице, 3 из них - в тяжелом состоянии.
В Харькове из-за атаки рф без света до 200 тыс. потребителей, в городе и восьми громадах области действуют графики отключений
В Харькове из-за российских атак без электричества находятся до 200 000 потребителей, в городе и восьми громадах области действуют графики отключения электроэнергии.
Энергетики сделали невероятное: в Харькове запустили движение метро
В Харькове снова работает метро, которое было приостановлено после массированных вражеских обстрелов, почти полностью отрезавших город от электроснабжения.
Джонсон вынесет на голосование законопроект о помощи Украине после пасхальных каникул - конгрессмен
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект о предоставлении помощи Украине после пасхальных каникул, о чем заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.
В Николаеве в результате падения обломков вражеского дрона 11 пострадавших - ОВА
В Николаеве 11 человек получили ранения, когда обломки сбитого вражеского беспилотника упали на частный сектор. Загорелся дом и два автомобиля.
Буданов рассказал участвует ли в спецоперациях ГУР
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что участвует в планировании спецопераций, которые проводит его ведомство, но не вмешивается в непосредственную работу исполнителей.