Могут пройти уже более 50%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжит работу над законопроектом о мобилизации, планируя рассмотреть еще более 700 поправок и таким образом, вероятно, пройдя более 50% законопроекта, сообщил в понедельник народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

"Сегодня комитет по вопросам безопасности продолжит работу над законопроектом о мобилизации. Запланировано рассмотреть еще 710 правок (2105-2815). Получается, сегодня пройдут уже более 50% законопроекта", - написал Железняк в Telegram.

Напомним

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект № 10449, который предусматривает изменения в законодательство о мобилизации, 7 февраля. В парламенте отмечали, что ко второму чтению законопроект будет иметь изменения. В частности, в монобольшинстве указывали, что ко второму чтению будут искать компромиссы по отсрочке от военной службы для аспирантов, аресту счетов и тому подобное.