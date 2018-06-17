Могерини рассказала, когда примут решение о старте переговоров по вступлению Македонии в ЕС

“Мы как Европейская комиссия уже рекомендовали начать переговоры, и я лично надеюсь, что Европейский Совет через две недели примет такое решение. Основанное на заслугах; заслуги уже были оценены несколько месяцев назад Комиссией, и все идет в правильном направлении”, — сказала она, отвечая на вопрос, будет ли Македония вознаграждена началом переговоров по вступлению в ЕС после подписания соглашения о переименовании.

Как сообщал УНН, 17 июня Афины и Скопье подписали предварительное соглашение о переименовании Македонии на “Республика Северная Македония”.