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Могеріні розповіла, коли ухвалять рішення про старт переговорів щодо вступу Македонії в ЄС

Могеріні розповіла, коли ухвалять рішення про старт переговорів щодо вступу Македонії в ЄС

Київ • УНН

 • 10508 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні сподівається, що Єврорада за два тижні прийме рішення про початок переговорів щодо вступу Македонії до Європейського Союзу. Про це йдеться в її заяві щодо підписання угоди про перейменування Македонії, передає УНН.

“Ми як Європейська комісія вже рекомендували розпочати переговори, і я особисто сподіваюсь, що Європейська Рада через два тижні прийме таке рішення. Засноване на заслугах; заслуги вже були оцінені кілька місяців тому Комісією, і все йде у правильному напрямку”, — сказала вона, відповідаючи на запитання, чи буде Македонія винагороджена початком переговорів щодо вступу до ЄС після підписання угоди про перейменування.

Як повідомляв УНН, 17 червня Афіни і Скоп’є підписали попередню угоду про перейменування Македонії на “Республіка Північна Македонія”.

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