Могеріні розповіла, коли ухвалять рішення про старт переговорів щодо вступу Македонії в ЄС

“Ми як Європейська комісія вже рекомендували розпочати переговори, і я особисто сподіваюсь, що Європейська Рада через два тижні прийме таке рішення. Засноване на заслугах; заслуги вже були оцінені кілька місяців тому Комісією, і все йде у правильному напрямку”, — сказала вона, відповідаючи на запитання, чи буде Македонія винагороджена початком переговорів щодо вступу до ЄС після підписання угоди про перейменування.

Як повідомляв УНН, 17 червня Афіни і Скоп’є підписали попередню угоду про перейменування Македонії на “Республіка Північна Македонія”.