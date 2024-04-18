Мобилизация в Крыму: россияне проводят массовые облавы на крымчан в мусульманский праздник

Оккупанты мобилизировали крымчан во время мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом пишет телеграм-канал крымских партизан "АТЕШ", передаёт УНН.

россияне провели массовую облаву на местное население Симферопольского района с целью мобилизации их в вооруженные силы рф непосредственно в один из главных мусульманских праздников. – сказано в сообщении.

Детали

Активисты отмечают, что россияне продолжают проводить мобилизацию на оккупированных украинских территориях, что является тяжким международным преступлением.

Ранее они заявили, что планируют увеличить численность своей армии на 300 тысяч человек.

Теперь мы знаем какими методами. – прокомментировали активисты.

Напомним

Ещё в декабре прошлого года "АТЕШ" сообщал о том, что российские военные в оккупированном Крыму активно перемещают технику и собирают мобилизованных. За событиями на полуострове следят партизаны.

В конце марта президент россии владимир путин подписал https://unn.ua/ru/news/putin-podpisal-ukaz-o-vesennem-prizive-do-leta-mobiliziruyut-150-tisyach-rossiyan указ о весенней призывной кампании. На обязательную военную службу с 1 апреля по 15 июля призовут 150 тысяч человек