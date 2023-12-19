Партизаны сообщают о наращивании военного присутствия и мобилизационных действиях рф в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Российские войска в Крыму активно мобилизуют и перемещают военную технику: активисты АТЕШ сообщают о машинах Росгвардии, перевозящих призывников, о снижении количества техники в Пушкино и о запасах топлива в Гвардейском, что свидетельствует о возможных масштабных операциях.
Российские военные в оккупированном Крыму активно перемещают технику и собирают мобилизованных. За событиями на полуострове следят партизаны. О текущей ситуации сообщают в паблике "АТЕШ", передаёт УНН.
"АТЕШ" продолжает наблюдать за ситуацией в Крыму! Наши агенты наблюдают странные события в последние дни, которые связаны с предстоящей очередной мобилизацией.
Детали
Согласно данным активистов движения "АТЕШ" на вокзалах города Джанкоя с самого утра стоит автомобиль росгвардии, который забирает прибывших мобилизованных. За процессом следит военная полиция. Дежурит спецтранспорт.
В тоже время, партизаны отмечают, что на железнодорожных путях военной техники не наблюдается.
В Пушкино, по данным сводок партизан, ранее было замечено скопление техники, но сейчас пусто. Местные жители сообщили, что место дислокации армейцев рф тут было временным, и технику перебросили в неизвестном направлении.
"Скорее всего обычное перемещения сил и средств", – резюмировали в "АТЕШ".
В Гвардейском на железнодорожной станции обнаружены около 30 цистерн с нефть и бензином. По логике партизан это прямое свидетельство того, что россияне готовятся к масштабным военным операциям, требующим большого количества топлива.
В Симферополе, напротив, зафиксирована полная пустота. "Даже на парковке главного управления росгвардии практически нет техники. Видимо, сегодня объявлен "выходной" для солдат", - сообщили партизаны.
Партизаны сообщают о наращивании военного присутствия и мобилизационных действиях рф в оккупированном Крыму
Российские войска в Крыму активно мобилизуют и перемещают военную технику: активисты АТЕШ сообщают о машинах Росгвардии, перевозящих призывников, о снижении количества техники в Пушкино и о запасах топлива в Гвардейском, что свидетельствует о возможных масштабных операциях.
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