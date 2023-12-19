Партизаны сообщают о наращивании военного присутствия и мобилизационных действиях рф в оккупированном Крыму

Российские военные в оккупированном Крыму активно перемещают технику и собирают мобилизованных. За событиями на полуострове следят партизаны. О текущей ситуации сообщают в паблике "АТЕШ", передаёт УНН.

"АТЕШ" продолжает наблюдать за ситуацией в Крыму! Наши агенты наблюдают странные события в последние дни, которые связаны с предстоящей очередной мобилизацией. –отмечают в «АТЕШ».

Детали

Согласно данным активистов движения "АТЕШ" на вокзалах города Джанкоя с самого утра стоит автомобиль росгвардии, который забирает прибывших мобилизованных. За процессом следит военная полиция. Дежурит спецтранспорт.

В тоже время, партизаны отмечают, что на железнодорожных путях военной техники не наблюдается.

В Пушкино, по данным сводок партизан, ранее было замечено скопление техники, но сейчас пусто. Местные жители сообщили, что место дислокации армейцев рф тут было временным, и технику перебросили в неизвестном направлении.

"Скорее всего обычное перемещения сил и средств", – резюмировали в "АТЕШ".

В Гвардейском на железнодорожной станции обнаружены около 30 цистерн с нефть и бензином. По логике партизан это прямое свидетельство того, что россияне готовятся к масштабным военным операциям, требующим большого количества топлива.

В Симферополе, напротив, зафиксирована полная пустота. "Даже на парковке главного управления росгвардии практически нет техники. Видимо, сегодня объявлен "выходной" для солдат", - сообщили партизаны.