Партизаны сообщают о наращивании военного присутствия и мобилизационных действиях рф в оккупированном Крыму

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
  •  106218 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
  •  113237 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
  •  125709 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
  •  128662 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
  •  126728 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  147870 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  145616 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  139700 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133039 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123388 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  114970 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107745 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237667 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  247412 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  203131 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
partizani-soobshchayut-o-narashchivanii-voennogo-prisutstviya-i-mobilizatsionnikh-deistviyakh-rf-v-okkupirovannom-krimu

Партизаны сообщают о наращивании военного присутствия и мобилизационных действиях рф в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 18:54  •  18681 просмотра

Read in English

Российские войска в Крыму активно мобилизуют и перемещают военную технику: активисты АТЕШ сообщают о машинах Росгвардии, перевозящих призывников, о снижении количества техники в Пушкино и о запасах топлива в Гвардейском, что свидетельствует о возможных масштабных операциях.

Российские военные в оккупированном Крыму активно перемещают технику и собирают мобилизованных. За событиями на полуострове следят партизаны. О текущей ситуации сообщают в паблике "АТЕШ", передаёт УНН.

"АТЕШ" продолжает наблюдать за ситуацией в Крыму! Наши агенты наблюдают странные события в последние дни, которые связаны с предстоящей очередной мобилизацией.

–отмечают в «АТЕШ».

Детали

Согласно данным активистов движения "АТЕШ" на вокзалах города Джанкоя с самого утра стоит автомобиль росгвардии, который забирает прибывших мобилизованных. За процессом следит военная полиция. Дежурит спецтранспорт.

Image

В тоже время, партизаны отмечают, что на железнодорожных путях военной техники не наблюдается.

В Пушкино, по данным сводок партизан,  ранее было замечено скопление техники, но сейчас пусто. Местные жители сообщили, что место дислокации армейцев рф тут было временным, и технику перебросили в неизвестном направлении.

"Скорее всего обычное перемещения сил и средств", – резюмировали в "АТЕШ".

Image

В Гвардейском на железнодорожной станции обнаружены около 30 цистерн с нефть и бензином. По логике партизан это прямое свидетельство того, что россияне готовятся к масштабным военным операциям, требующим большого количества топлива.

Image

В Симферополе, напротив, зафиксирована полная пустота. "Даже на парковке главного управления росгвардии практически нет техники. Видимо, сегодня объявлен "выходной" для солдат", - сообщили партизаны.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Партизани повідомляють про нарощування військової присутності та мобілізаційні дії рф в окупованому Криму
Guerrillas report increased military presence and mobilization activities of rf in occupied Crimea
Новости по теме

Партизаны сообщают о наращивании военного присутствия и мобилизационных действиях рф в оккупированном Крыму

Российские войска в Крыму активно мобилизуют и перемещают военную технику: активисты АТЕШ сообщают о машинах Росгвардии, перевозящих призывников, о снижении количества техники в Пушкино и о запасах топлива в Гвардейском, что свидетельствует о возможных масштабных операциях.

Война •   •  18681 просмотра
Партизаны сообщают о наращивании военного присутствия и мобилизационных действиях рф в оккупированном Крыму

Зеленский не исключает, что у Трампа будет другая политика в отношении Украины в случае победы на выборах в США

Владимир Зеленский предполагает, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США будет проводить другую политику в отношении Украины.

Политика •   •  20127 просмотра
Зеленский не исключает, что у Трампа будет другая политика в отношении Украины в случае победы на выборах в США

Зеленский никогда не говорил с Орбаном о прекращении огня

Зеленский заявил, что никогда не обсуждал прекращение огня или диалог с Путиным с премьер-министром Венгрии Орбаном. Он считает некоторые аспекты политики Орбана недружественными, но надеется на дипломатическое решение проблемы.

Политика •   •  18978 просмотра
Зеленский никогда не говорил с Орбаном о прекращении огня

Нет времени на "лишние, безрезультатные диалоги": Зеленский об "атаках" Безуглой на Залужного

Зеленский отметил, что использует соцсеть, как площадку, где можно ответить на вопросы, передать сигналы обществу.

Политика •   •  17707 просмотра
Нет времени на "лишние, безрезультатные диалоги": Зеленский об "атаках" Безуглой на Залужного

Не могу проводить выборы во время войны: Зеленский о том, почему не распустит ВР

Президент Зеленский заявил, что не будет распускать Верховную Раду, поскольку выборы нельзя проводить во время войны, несмотря на отсутствие у депутатов морального авторитета.

Политика •   •  23499 просмотра
Не могу проводить выборы во время войны: Зеленский о том, почему не распустит ВР

Взрыв в Кропивницком: в городе взорвали гранату, предварительно без пострадавших

В Кропивницком задержали мужчину, который взорвал гранату; пострадавших нет, сообщает Кировоградская областная военная администрация.

Криминал и ЧП •   •  21835 просмотра
Взрыв в Кропивницком: в городе взорвали гранату, предварительно без пострадавших

Это будет победой украинской ПВО: Зеленский об открытии аэропорта "Борисполь"

Президент Украины Зеленский заявил, что в Украине работают над восстановлением работы аэропорта "Борисполь", признавая его важность и необходимость усиления противовоздушной обороны.

Экономика •   •  25176 просмотра
Это будет победой украинской ПВО: Зеленский об открытии аэропорта "Борисполь"

Правительство выделило 20 миллионов гривен на компенсацию расходов за жилье для ВПЛ

Правительство Украины выделило более 20,6 миллиона гривен на покрытие коммунальных расходов для размещения ВПЛ в различных объектах недвижимости с марта 2022 года по июль 2023 года. Средства распределены между государственными, коммунальными и некоторыми частными учреждениями, сообщает Министерство реинтеграции.

Экономика •   •  25064 просмотра
Правительство выделило 20 миллионов гривен на компенсацию расходов за жилье для ВПЛ

В Минобороны объявили тендер на более тысячи пикапов для ВСУ

Министерство обороны Украины закупает 1016 полноприводных внедорожников для Вооруженных сил, тендерный процесс заканчивается 27 декабря, а поставка должна состояться до 15 марта 2024 года. Бюджет составляет примерно 1,75 миллиарда гривен.

Война •   •  24116 просмотра
В Минобороны объявили тендер на более тысячи пикапов для ВСУ

Зеленский отказался рассказать детали о наступательных и оборонительных действиях Украины в 2024 году

Президент Украины Зеленский отказался раскрывать детали военных действий Украины в 2024 году, ссылаясь на трудности, связанные с публичным обсуждением их стратегических целей.

Политика •   •  19136 просмотра
Зеленский отказался рассказать детали о наступательных и оборонительных действиях Украины в 2024 году