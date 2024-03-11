"Мне действительно интересно, о чем он думал": глава МИД Германии отреагировала на заявление Папы Франциска
Киев • УНН
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила непонимание относительно призыва Папы Франциска.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с непониманием отреагировала на призыв Папы Франциска к мирным переговорам с россией, сообщает tagesschau, пишет УНН.
Детали
"Мне действительно интересно, о чем он думал, - сказала Бербок в воскресенье вечером в программе ARD Карен Миосги, - Я этого не понимаю".
Бербок, как указано, придерживалась мнения, что некоторые вещи можно понять, только если их увидеть самому. Когда видишь, как в Украине атакуют детсад, как россияне похищают детей и молодых людей: "Я спрашиваю себя: где Папа? Папа должен знать об этом", указала она.
Бербок призвала, чтобы было мужество стоять на стороне народа Украины и делать все для Украины, чтобы она могла защитить себя. Если бы был минимальный шанс, что российский режим проявит готовность к разговору, "тогда весь мир был бы там и говорил. К сожалению, мы ежедневно видим обратное".
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