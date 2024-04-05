МКИП и Благотворительный фонд запускают проект "Unleash Ukraine" для продвижения украинской культуры миру

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  102194 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  103259 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  107124 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  104961 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  99620 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  87228 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  78340 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134954 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134141 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133493 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

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3 апреля 2024, 11:28  •  183907 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  260746 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  264768 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  297426 просмотра

МКИП и Благотворительный фонд запускают проект "Unleash Ukraine" для продвижения украинской культуры миру

Министерство культуры и информационной политики Украины и Благотворительный фонд "Современная Украина" подписали меморандум о реализации проекта Unleash Ukraine, направленного на создание мощного инструмента культурной дипломатии путем представления современного украинского цифрового искусства в мире через AR-выставки, креативные пространства и инициативы по привлечению общественности.

политика •   •  834 просмотра
МКИП и Благотворительный фонд запускают проект "Unleash Ukraine" для продвижения украинской культуры миру

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в регионах, где объявлена тревога.

Война •   •  2199 просмотра
Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины

Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов

С начала 2024 года украинские агропроизводители получили более 30 млрд грн банковских кредитов на развитие и модернизацию, из них 2525 фермерских хозяйств получили поддержку по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" на сумму 11 млрд грн.

Экономика •   •  3770 просмотра
Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов

В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области произошли взрывы.

Война •   •  4531 просмотра
В Одесской области прогремели взрывы

Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы

Израиль одобрил возобновление работы контрольно-пропускного пункта Эрез и разрешил использовать порт Ашдод для предоставления большего объема гуманитарной помощи нуждающимся жителям Газы.

Новости Мира •   •  4052 просмотра
Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы

В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области зафиксировали беспилотник, который летит в северном направлении.

Война •   •  5994 просмотра
В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север

российские беспилотники запущены из Черного моря в направлении Одесской области

Военно-воздушные Силы Украины информируют о группе ударных беспилотников с Черного моря, которые направляются в Одесскую область (Затока).

Война •   •  6709 просмотра
российские беспилотники запущены из Черного моря в направлении Одесской области

Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких областях

Военно-воздушные Силы Украины информируют о возможных ударах баллистических ракет по Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.

Война •   •  7426 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких областях

Украинская фотожурналистка получила награду World Press Photo за снимки войны

Украинская фотожурналистка Юлия Кочетова победила в категории "Открытый формат" на региональном этапе конкурса World Press Photo-2024 со своими впечатляющими фотографиями, посвященными войне в Украине.

Общество •   •  8431 просмотра
Украинская фотожурналистка получила награду World Press Photo за снимки войны

В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн

В Сумах предприниматель занял земельный участок стоимостью почти 3,3 млн грн без надлежащего оформления и построил на нем сооружения для предоставления услуг платной парковки.

Общество •   •  7612 просмотра
В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн