МКИП и Благотворительный фонд запускают проект "Unleash Ukraine" для продвижения украинской культуры миру

Министерство культуры и информационной политики Украины вместе с Благотворительным фондом "Современная Украина" подписали меморандум о партнерстве для реализации проекта "Unleash Ukraine". Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

Этот проект имеет целью создание мощного инновационного инструмента культурной дипломатии путем внедрения творчества современных украинских цифровых художников во всемирном контексте.

Согласно меморандуму, стороны обязались объединить усилия для развития отношений между общественным и государственным секторами с целью усиления противодействия российской пропаганде.

Кроме того, партнеры планируют совместно распространять ключевые нарративы за рубежом.

Среди запланированных мероприятий проекта можно выделить следующие:

1. Создание цифровых художественных объектов в других странах с использованием AR-технологий

2. Проведение выставок "DIGITAL ART UAVERSE" в городах Европы и мира.

3. Создание 100 инновационных креативных пространств.

4. Мобилизация ресурсов на развитие и сохранение культуры в регионах страны.

5. Развитие потенциала детей и местных общин через технологические решения.

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