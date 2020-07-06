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МХП приглашает партнеров для строительства в Украине первого аккумулятора "зеленой" электроэнергии

МХП приглашает партнеров для строительства в Украине первого аккумулятора "зеленой" электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 12266 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка приглашает бизнес-партнеров для реализации инновационного проекта по сооружению аккумуляторной системы накопления восстановительной электроэнергии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

В МХП напомнили, что в последнее время технологии аккумулирования энергии становятся все более популярными, а "зеленая" электроэнергия существенно дешевле. Так, в 2020 году один кВт-ч емкости аккумуляторной батареи стоит в среднем на 87% меньше, чем в 2010 году, что говорит о возможности массового внедрения этих технологий в будущем.

Статуса крупных игроков рынка стремятся достичь ведущие страны и международные компании. Дело, среди прочего, о аккумуляторе компании Tesla Inc, построенном в Южной Австралии, китайском проекте "Energy storage-станция" в Даляне, масштабной energy storage-системе "вне счетчиков" (behind-the-meter) в США и Канаде от компании Honeywell.

Украина - также среди этих стран. Гигантская батарея может появиться в Винницкой области - там свой проект "ENERGY STORAGE-проект" мощностью 25 МВт развернула компания МХП.

Теперь МХП ищет бизнес-партнера - компанию, которая владеет технологиями и оборудованием BESS. Соответствующий тендер МХП объявил на своей открытой электронной площадке.

"При поиске технологий ключевыми техническими параметрами, которые важны для выбора оптимального решения являются: вид технологии акамуляции электроэнергии, скорость заряда и разряда, потребление электроэнергии на собственные нужды, диапазон температур екслпуатации, номинальная емкость батареи в одном контейнере, срок эксплуатации, постоянное напряжение блоков аккумуляторов, наличие следующих автоматических систем: защиты от перезаряда, перегрева, пожарной сигнализации и пожаротушения, а также вентиляции и кондиционирования", - уточнили в компании.

В МХП объяснили, что благодаря BESS человечество сможет получить непрерывный и надежный поток энергии из возобновляемых источников. Это имеет важное значение для достижения полного технического потенциала солнечных и ветряных электростанций, а также электромобилей.

"Поэтому компания МХП приглашает ключевых мировых энергетических компаний-лидеров к сотрудничеству для поиска лучших глобальных технологий накопления энергии и совместной реализации инновационного проекта", - резюмируют в МХП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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