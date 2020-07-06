МХП запрошує партнерів для будівництва в Україні першого акумулятора "зеленої" електроенергії

У МХП нагадали, що останнім часом технології акумулювання енергії стають все більш популярними, а "зелена" електроенергія істотно дешевше. Так, у 2020 році один кВт-год ємності акумуляторної батареї коштує в середньому на 87% менше, ніж у 2010 році, що говорить про можливість масового впровадження цих технологій у майбутньому.

Статусу великих гравців ринку прагнуть досягнути провідні країни та міжнародні компанії. Мова, серед іншого, про акумулятор компанії Tesla Inc, побудований у Південній Австралії, китайський проект "Energy storage-станція" в Даляні, масштабну energy storage-систему "поза лічильником" (behind-the-meter) у США та Канаді від компанії Honeywell.

Україна - також серед цих країн. Гігантська батарея може з'явиться у Вінницькій області - там свій проект "ENERGY STORAGE-проект" потужністю 25 МВт розгорнула компанія МХП.

Тепер МХП шукає бізнес-партнера - компанію, яка володіє технологіями та обладнанням BESS. Відповідний тендер МХП оголосив на своєму відкритому електронному майданчику.

"Під час пошуку технологій ключовими технічними параметрами, які є важливими для вибору оптимального рішення є: вид технології акамуляції електроенергії, швидкість заряду та розряду, споживання електроенергії на власні потреби, діапазон температур екслпуатації, номінальна ємність батареї в одному контейнері, термін експлуатації, постійна напруга блоків акамуляторів, наявність наступних автоматичних систем: захисту від перезаряду, перегріву, пожежної сигналізації та пожежогасіння, а також вентиляції та кондиціонування", - уточнили в компанії.

У МХП пояснили, що завдяки BESS людство зможе отримати безперервний та надійний потік енергії з відновлюваних джерел. Це має важливе значення для досягнення повного технічного потенціалу сонячних і вітряних електростанцій, а також електромобілів.

"Тому компанія МХП запрошує ключових світових енергетичних компаній-лідерів до співпраці для пошуку найкращих глобальних технологій накопичення енергії та спільної реалізації інноваційного проекту", - резюмують у МХП.