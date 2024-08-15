"МХП-Громаді" создает мини-фильм к 33-й годовщине Независимости: к процессу могут присоединиться все желающие
Киев • УНН
"МХП-Громаді" создает мини-фильм к 33-й годовщине Независимости: к процессу могут присоединиться все желающие.
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" предложил украинцам принять участие в создании видео, посвященного воспоминаниям о первом дне Независимости, сообщает УНН.
Детали
Итак, для начала, нужно поделиться в комментариях к посту
https://www.facebook.com/MHPgromadi/posts/797885512556305
воспоминаниями об историческом дне провозглашения украинской Независимости - 24 августа 1991 года.
"Напишите, как вы об этом узнали и как восприняли эту новость.
А также отметьте в комментарии людей, которые также могут поделиться интересными историями, связанными с этим событием.
Нам интересно каждое впечатление: если вы встретили это событие ребенком и если уже были взрослыми! Ведь каждое такое маленькое воспоминание - это история, которая нас формирует и которую мы стремимся сохранить", - говорится в сообщении.
С согласия тех, кто присоединился к процессу, "МХП-Громаді" создаст видео с бесценными воспоминаниями.
"Мы верим, что наш с вами маленький фильм укрепит дух и волю к Победе каждого украинца!" - говорится в сообщении.
Ознакомиться с техническим заданием к видео можно по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1kqdvyxzBaD3bpAe2uO0BTh1U1N-sh_dp/
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в районах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, заботящиеся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.