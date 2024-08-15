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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"МХП-Громаді" создает мини-фильм к 33-й годовщине Независимости: к процессу могут присоединиться все желающие

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 08:59  •  2226 просмотра

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"МХП-Громаді" создает мини-фильм к 33-й годовщине Независимости: к процессу могут присоединиться все желающие.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" предложил украинцам принять участие в создании видео, посвященного воспоминаниям о первом дне Независимости, сообщает УНН.

Детали

Итак, для начала, нужно поделиться в комментариях к посту

https://www.facebook.com/MHPgromadi/posts/797885512556305 

воспоминаниями об историческом дне провозглашения украинской Независимости - 24 августа 1991 года.

"Напишите, как вы об этом узнали и как восприняли эту новость.

А также отметьте в комментарии людей, которые также могут поделиться интересными историями, связанными с этим событием.

Нам интересно каждое впечатление: если вы встретили это событие ребенком и если уже были взрослыми! Ведь каждое такое маленькое воспоминание - это история, которая нас формирует и которую мы стремимся сохранить", - говорится в сообщении.

С согласия тех, кто присоединился к процессу, "МХП-Громаді" создаст видео с бесценными воспоминаниями.

"Мы верим, что наш с вами маленький фильм укрепит дух и волю к Победе каждого украинца!" - говорится в сообщении.

Ознакомиться с техническим заданием к видео можно по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1kqdvyxzBaD3bpAe2uO0BTh1U1N-sh_dp/

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в районах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, заботящиеся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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