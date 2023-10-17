Международный день женского счастья, Всемирный день достоинства. Что еще можно отметить 18 октября

Во время осмотра у врача 18 октября 2017 года женщина узнала страшную новость — умер ее еще нерожденный ребенок. Карин впала в депрессию. Преодолеть подавленное состояние, душевную боль и отчаяние ей помогла поддержка друзей, близких и даже незнакомых людей.

После этого у Карин с’появилась идея учредить праздник — день, в который женщины всего мира могут не чувствовать себя наедине с своим подавленным состоянием и другими психологическими проблемами.

С 2005 года в третью среду октября отмечается Всемирный день достоинства. Событие было основано на Всемирном экономическом форуме благодаря инициативе норвежского кронпринца Хокона, финского писателя и философа Пекки Гиманена и американского бизнесмена Джона Брайанта.

Цель сегодняшнего события — вдохновить и научить молодежь осознавать собственное достоинство, цели и общую человечность, которая объединяет всех людей на планете.

Так же в третью среду октября отмечается День “Любите свое тело”, который возник по инициативе Национальной организации женщин США.

Исследование, проведенное организацией, показало, что почти 80% взрослых женщин в США недовольны своей внешностью.

В этот день проводятся различные мероприятия, цель которых — показать, что нереалистичные стандарты красоты и женские образы, которые часто можно увидеть в журналах, рекламе и социальных сетях, могут привести к нездоровому поведению и проблемам с психическим здоровьем, таким как расстройства пищевого поведения.

Поэтому, наоборот, надо пропагандировать любовь к себе и бодипозитивность.

Также 18 октября проводится День европейского бобра.

Популяция европейского (евразийского) бобра когда-то была очень многочисленной. Человеческая деятельность по изменению природных ландшафтов мест обитания бобров и охота на них ради меха привели к тому, что эти животные оказались на грани исчезновения. Количество особей в дикой природе едва превышало одну тысячу.

Только благодаря вмешательству зоозащитных организаций и правительств популяция европейского бобра начала восстанавливаться.

Еще сегодня можно отметить, Европейский день бумажного пакета, День без бороды, День галстука, День леггинсов, День гитары, Международный день местоимений, Всемирный день менопаузы.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола от 70-ти и евангелиста Луки.

Лука жил в Антиохии и прежде чем присоединиться к Иисусу Христу был врачом.

Лука известен тем, что подробно описал жизненный путь Иисуса Христа и деяния других апостолов.

Считается, что Лука умер в преклонном возрасте в Беотии. В второй половине IV века его мощи перенесли в Константинополь, а в ХII веке — в церковь святой Юстины в Падуе, где они и до сих пор хранятся.

Именины 18 октября отмечают Лука, Андрей, Гавриил, Иосиф, Семен, Сергей, Юлиан, Елизавета.