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Міжнародний день жіночого щастя, Всесвітній день гідності. Що ще можна відзначити 18 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сьогодні, 18 жовтня, відзначається День жіночого щастя. Подію заснувала відома американська активістка та спеціаліст в області позитивної психології та науки про щастя Карін Рокінд, пише УНН.

Міжнародний день жіночого щастя, Всесвітній день гідності. Що ще можна відзначити 18 жовтня

Під час огляду у лікаря 18 жовтня 2017 року жінка дізналася страшну новину — померла її ще ненароджена дитина. Карін впала у депресію. Подолати пригічений стан, душевний біль та розпач її допомогла підтримка друзів, близьких і навіть незнайомих людей.

Після цього у Карін з’явилася ідея започаткувати свято — день, в який жінки всього світу можуть не відчувати себе наодинці зі своїм пригніченим станом та іншими психологічними проблемами.

З 2005 року у третю середу жовтня відзначається Всесвітній день гідності. Подія була започаткована на Всесвітньому економічному форумі завдяки ініціативі норвезького кронпринца Хокона, фінського письменника та філософа Пекки Гіманена та американського бізнесмена Джона Брайанта.

Мета сьогоднішньої події — надихнути та навчити молодь усвідомлювати власну гідність, цілі та спільну людяність, яка об’єднує всіх людей на планеті.

Так само у третю середу жовтня відзначається День “Любіть своє тіло”, який виник за ініціативи Національної організації жінок США.

Дослідження, проведене організацією, показало, що майже 80% дорослих жінок у США незадоволені своєю зовнішністю.

У цей день проводяться різноманітні заходи, мета яких — показати, що нереалістичні стандарти краси та жіночі образи , які часто можна побачити в журналах, рекламі та соціальних мережах, можуть призвести до нездорової поведінки та проблем з психічним здоров’ям, таких як розлади харчової поведінки.

Тож, навпаки, треба пропагувати любов до себе та бодіпозитивність.

Також 18 жовтня проводиться День європейського бобра.

Популяція європейського (євразійського) бобра колись була дуже чисельною. Людська діяльність по зміні природніх ландшафтів місць проживання бобрів та полювання на них заради хутра призвели до того, що ці тварини опинилися на межі зникнення. Кількість особин у дикій природі ледь перевищувала одну тисячу.

Лише завдяки втручанню зоозахисних організацій та урядів популяція європейського бобра почала відновлюватися.

Ще сьогодні можна відзначити, Європейський день паперового пакета, День без бороди, День краватки, День легінсів, День гітари, Міжнародний день займенників, Всесвітній день менопаузи.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола від 70-ти та євангеліста Луки.
Лука жив в Антіохії і перш ніж приєднатися до Ісуса Христа був лікарем.

Лука відомий тим, що детально описав життєвий шлях Ісуса Христа та діяння інших апостолів.

Вважається, що Лука помер у похилому віці у Беотії. У другій половині IV століття його мощі перенесли до Константинополя, а в ХII столітті — до церкви святої Юстини у Падуї, де вони й досі зберігаються.

Іменини 18 жовтня відзначають Лука, Андрій, Гаврило, Йосип, Семен, Сергій, Юліан, Єлизавета.

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