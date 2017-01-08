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Международный аэропорт "Борисполь" пока работает по расписанию

Международный аэропорт "Борисполь" пока работает по расписанию

Киев • УНН

 • 11498 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Международный аэропорт "Борисполь" пока работает в штатном режиме. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт" Борисполь "работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

Однако из-за ухудшения погодных условий были отменены рейсы из и в стамбульский аэропорт, а также задерживался рейс из Запорожья.

"На сегодняшний день у нас отменены из-за погодных условий два рейса из аэропорта Стамбул и два рейса в аэропорт Стамбул, на отправку и прибытия. Задерживался рейс из Запорожья из-за погодных условий. Все остальные рейсы отправляются по готовности самолета к отправке и прибывают по расписанию ", - добавил представитель пресс-службы аэропорта.

Также в аэропорту отметили, что для обеспечения безопасности полетов ведется очистка взлетно-посадочных полос от снега.

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