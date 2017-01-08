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Міжнародний аеропорт “Бориспіль” наразі працює за розкладом

Міжнародний аеропорт “Бориспіль” наразі працює за розкладом

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Міжнародний аеропорт “Бориспіль” наразі працює в штатному режимі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі летовища.

“Аеропорт „Бориспіль“ працює в штатному режимі”, — зазначили у прес-службі.

Однак через погіршення погодних умов було скасовано рейси із та до стамбульського аеропорту, а також затримувався  рейс із Запоріжжя.

“На сьогоднішній день у нас відмінено через погодні умови два рейси із аеропорту Стамбул і два рейси від аеропорту Стамбул, на відправлення і на прибуття. Затримувався рейс із Запоріжжя через погодні умови. Всі інші рейси відправляються за готовністю літака до відправлення і прибувають за розкладом”, — додав представник прес-служби летовища.

Також в аеропорту зауважили, що для забезпечення безпеки польотів ведеться очищення злітно-посадочних смуг від снігу.

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