Міжнародний аеропорт “Бориспіль” наразі працює за розкладом

“Аеропорт „Бориспіль“ працює в штатному режимі”, — зазначили у прес-службі.

Однак через погіршення погодних умов було скасовано рейси із та до стамбульського аеропорту, а також затримувався рейс із Запоріжжя.

“На сьогоднішній день у нас відмінено через погодні умови два рейси із аеропорту Стамбул і два рейси від аеропорту Стамбул, на відправлення і на прибуття. Затримувався рейс із Запоріжжя через погодні умови. Всі інші рейси відправляються за готовністю літака до відправлення і прибувають за розкладом”, — додав представник прес-служби летовища.

Також в аеропорту зауважили, що для забезпечення безпеки польотів ведеться очищення злітно-посадочних смуг від снігу.