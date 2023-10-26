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Международная доставка водительского удостоверения: за первые 10 дней МВД отправило за границу 300 документов

Киев • УНН

 • 108878 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. За 10 дней после введения международной доставки водительского удостоверения МВД получило 724 заявки от украинцев, которые находятся за рубежом, и направило 300 документов. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Международная доставка водительского удостоверения: за первые 10 дней МВД отправило за границу 300 документов

Цитата

«Прошло 10 дней с момента запуска новой услуги – международной доставки водительского удостоверения. За этот период Главный сервисный центр МВД Украины получил 724 заявки на обмен или восстановление водительского удостоверения. Наши специалисты уже обработали почти 500 обращений и отправили 300 документов. Еще 41 удостоверение отправят  в ближайшие дни», - написал он в телеграм.

Министр уточнил, что первое водительское удостоверение заказчик уже получил в польском Кракове. Внедрение нового сервиса начали с Польши, но прорабатываются возможности для того, чтобы доставка стала возможной и в другие страны. 

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