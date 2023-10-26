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Міжнародна доставка посвідчення водія: за перші 10 днів МВС надіслало за кордон 300 документів

Київ • УНН

 • 108878 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За 10 днів після введення міжнародної доставки посвідчення водія МВС отримало 724 заявки від українців, які знаходяться за кордоном, і надіслало 300 документів. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, пише УНН.

Міжнародна доставка посвідчення водія: за перші 10 днів МВС надіслало за кордон 300 документів

Цитата

«Минуло 10 днів з моменту запуску нової послуги – міжнародної доставки посвідчення водія. За цей період Головний сервісний центр МВС України отримав 724 заявки на обмін чи відновлення посвідчення водія. Наші фахівці вже опрацювали майже 500 звернень і надіслали 300 документів. Ще 41 посвідчення відправлять  найближчими днями», - написав він у телеграм.

Міністр уточнив, що перше посвідчення водія замовник вже отримав у польському Кракові. Впровадження нового сервісу почали з Польщі, але опрацьовуються можливості для того, щоб доставка стала можливою і в інші країни. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі відтепер можна обміняти втрачене чи викрадене водійське посвідчення

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