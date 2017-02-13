Межбанк открылся на уровне 27,15/27,20 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 27,15/27,20 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Цены на российскую валюту составили 0.4675/0.4687, котировки по евро-гривне установились на уровне 28.8903/28.9490.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1.0639/1.0641.
Как сообщал УНН, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривна - 27.4500/27.5500 (без изменений);
евро-гривна - 29.1000/29.5000 (без изменений);
рубль-гривна - 0.4665/0.4745 (поднялся на 1.40%).