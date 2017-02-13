Міжбанк відкрився на рівні 27,15/27,20 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 27,15/27,20 грн за долар, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Ціни на російську валюту становили 0.4675/0.4687., котирування за євро-гривню встановилися на рівні 28.8903/28.9490.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1.0639/1.0641.
Як повідомляв УНН, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.4500/27.5500 (без змін);
євро-гривня — 29.1000/29.5000 (без змін);
рубль-гривня — 0.4665/0.4745 (піднявся на 1.40%).