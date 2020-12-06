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Митрополит Епифаний поздравил военнослужащих с Днем ВСУ

Митрополит Епифаний поздравил военнослужащих с Днем ВСУ

Киев  •  УНН

 • 18393 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В День ВСУ Предстоятель Украинской Православной церкви Епифаний обратился к военнослужащим, и отметил, что Украина получит справедливый мир, к которому все мы с вами так стремимся. Об этом он написал на своей странице Facеbook, передает УНН.

"Военнослужащий - это высокое призвание. Призвание защищать соотечественников, свою Родину, родной дом и близких, защищать их от враждебных посягательств и быть готовым пожертвовать собственной жизнью ради других. Трудно переоценить подвиг, на который идут сотни тысяч храбрых украинских сыновей и дочерей, чтобы мы с вами, несмотря на агрессию России, сегодня под мирным небом жили, учились, работали в собственной независимой стране, молились на родном языке в родной Церкви", - написал Епифаний.

"Все мы безмерно благодарны вам за это, дорогие военнослужащие! Знайте: наши молитвы ежедневно звучат в храмах Православной Церкви Украины за каждого из вас и тех, кто уже отошел в вечность. Наши капелланы и волонтеры-священники по мере своих сил помогают укрепить ваш духовный фронт. Церковь поддерживает ваших родных и близких, пока вы далеко от них. Мы постоянно обращаемся к Господу, чтобы Он оберегал каждого из вас, дарил вам силу и терпение, здоровье и Свое благословение. И мы верим, что с Божьей помощью эта война закончится победой, Украина получит справедливый мир, к которому все мы с вами так стремимся. Слава Украине! Героям слава!", - отметил Предстоятель ПЦУ.

Напомним, по словам Президента Владимира Зеленского, с начала года для более 600 военных был решен вопрос обеспечения собственным жильем.

Украинские Национальные Новости

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