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"Таможенный безвиз": Украина планирует завершить все процедуры присоединения к концу 2022 года

Киев • УНН

 • 203982 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Власти рассчитывают полностью завершить все процедуры присоединения к концу 2022 года. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава финансового Комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, сообщает УНН.

Цитата

"Государство делает все возможное, чтобы создать дополнительные условия для расширения и облегчения условий для украинского бизнеса на пути к общеевропейскому рынку:
– с 29 мая заработал "транспортный безвиз" (больше не нужны разрешения на международные автомобильные перевозки);
- на год освобождение от пошлин поставки украинской продукции на рынок ЕС;
- Украину официально пригласили присоединиться к "таможенному безвизу" (одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами). Рассчитываем полностью завершить все процедуры присоединения к концу 2022 года", - написал Гетманцев.

Нардеп также сообщил, что План восстановления Украины предусматривает комплекс мер, благодаря которым украинский бизнес будет уверенно двигаться на рынки ЕС, в частности:
- ускорение получения "промышленного безвиза";
– модернизация, реконструкция, открытие новых пунктов пропуска на границах с ЕС;
- увеличение возможностей "Укрзализныци" и расширение судоходства по Дунаю;

"И еще многое другое, чтобы украинский бизнес еще больше и быстрее интегрировался в европейский рынок", - подчеркнул нардеп.

Гетманцев также привел данные исследования Gradus Research, согласно которому 46% опрошенных бизнесменов заявили, что вполне способны конкурировать с европейскими компаниями; еще 37% полагают, что это сложно, но возможно.

Напомним

4 – 5 июля в швейцарском Лугано состоялась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект плана и видения послевоенного развития страны.

В декларации по итогам конференции главы государств и правительств обязались поддерживать Украину на ее пути восстановления. Создается координационная платформа для подготовки и реализации плана обновления и развития страны. Восстановление будет происходить с учетом перспектив евроинтеграции Украины.

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