Таможенники требовали взятку за перевозку продукции в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Работники Херсонской таможни и Бердянского пограничного отряда требовали 10% от стоимости товара за беспрепятственный провоз продукции на временно оккупированную территорию АР Крым. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
Правоохранители задержали работников контрольно-пропускного пункта "Чонгар".
Главный государственный инспектор Херсонской таможни и младший инспектор Бердянского пограничного отряда занимались вымогательством с граждан. За перевозку товара на временно оккупированную территорию АР Крым они требовали определенный процент от его общей стоимости.
По факту вымогательства неправомерной выгоды начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Правоохранители задокументировали факт коррупционной деятельности должностных лиц пункта пропуска "Чонгар". У граждан требовали оплатить 10% от общей стоимости товара за перемещение автозапчастей на временно оккупированную территорию.
При получении неправомерной выгоды злоумышленников задержали правоохранители и изъяли 8600 гривен, полученных в качестве взятки.
Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.
Правоохранители проверяют причастность других сотрудников пункта пропуска к совершению аналогичных преступлений.