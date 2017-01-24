Митники вимагали хабар за перевезення продукції до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Працівники Херсонської митниці та Бердянського прикордонного загону вимагали 10% від вартості товару за безперешкодне перевезення продукції на тимчасово окуповану територію АР Крим. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.
Правоохоронці затримали працівників контрольно-пропускного пункту “Чонгар”.
Головний державний інспектор Херсонської митниці та молодший інспектор Бердянського прикордонного загону займались здирництвом з громадян. За перевезення товару на тимчасово окуповану територію АР Крим вони вимагали певний відсоток від його загальної вартості.
За фактом вимагання неправомірної вигоди розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Правоохоронці задокументували факт корупційної діяльності посадовців пункту пропуску “Чонгар”. У громадян вимагали сплатити 10% від загальної вартості товару за переміщення автозапчастин на тимчасово окуповану територію.
Під час одержання неправомірної вигоди зловмисників затримали правоохоронці та вилучили 8,6 тисяч гривень, одержаних у якості хабара.
Зловмисники затримані у порядку ст.208 КПК України.
Правоохоронці перевіряють причетність інших працівників пункту пропуску до вчинення аналогічних правопорушень.