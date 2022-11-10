Митинги в Ереване: митингующие требуют выхода Армении из ОДКБ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В центре Еревана происходит факельное шествие, организованное Национально-демократической партией Армении. На улицах звучат призывы к выходу из состава организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).
Соответствующие фото и видео с места событий были распространены в Telegram-каналах, передает УНН.
Детали
В Ереване происходит факельное шествие — митингующие требуют выхода Армении из ОДКБ.
Протесты НДП проходят на фоне предстоящего визита Владимира Путина в Армению и быстрого проведения сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Примечательно, что в рядах митингующих то и дело мелькают люди с флагами США.
Напомним, что ранее премьер-министр Пашинян заявил, что предложил на встрече с Путиным и Алиевым продлить мандат российских миротворцев на неопределенное время.
Утром 7 ноября Армения обвинила Азербайджан в обстреле на восточной стороне армяно-азербайджанской границы. В ответ на это в Кремле призвали стороны "не нагнетать напряженность".
Напомним
Министерство обороны Азербайджана заявило, что в ночь с 3 на 4 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии. Минобороны Армении отрицает свою причастность.
Справка
Организация договора о коллективной безопасности — военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.