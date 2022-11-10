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Мітинги в Єревані: мітингувальники вимагають виходу Вірменії з ОДКБ

Мітинги в Єревані: мітингувальники вимагають виходу Вірменії з ОДКБ

Київ • УНН

 • 582410 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У центрі Єревана відбувається факельна хода, організована Національно-демократичною партією Вірменії. На вулицях звучать заклики до виходу країни зі складу організації Договору колективної безпеки (ОДКБ).

Відповідні фото та відео з місця подій поширили у Telegram-каналах, передає УНН.

Деталі

У Єревані відбувається смолоскипна хода — мітингувальники вимагають виходу Вірменії з ОДКБ.

Протести НДП відбуваються на тлі майбутнього візиту володимира путіна до Вірменії та швидкого проведення сесії Ради колективної безпеки ОДКБ. Примітно, що у лавах мітингувальників раз у раз миготять люди з прапорами США.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Пашинян заявив, що запропонував на зустрічі з путіним та Алієвим продовжити мандат російських миротворців на невизначений час.

Вранці 7 листопада Вірменія звинуватила Азербайджан у обстрілі на східному боці вірмено-азербайджанського кордону. У відповідь на це у Кремлі закликали сторони "не нагнітати напруженість".

Нагадаємо

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що в ніч з 3 на 4 листопада збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії. Міноборони Вірменії заперечує свою причетність.

Довідка

Організація договору про колективну безпеку — військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

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