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Митинг-реквием прошел в Мариуполе по погибшим в теракте в микрорайоне "Восточный"

Киев • УНН

 • 11324 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня у памятника жертвам обстрела микрорайона "Восточный" в Мариуполе собралось более 300 человек. Это - жители микрорайона, которых ровно 2 года назад 24 января 2015 года российские террористы обстреляли из установок Град, передает корреспондент УНН.

Прийти почтить память пришли жители Мариуполя, городские власти, Национальный корпус "Азов" и волонтеры Мариуполя. После панихиды мэр Мариуполя Вадим Бойченко объявил минуту молчания и по всему городу завыли сирены. Затем люди возложили цветы у памятника жертв обстрела в Мариуполе.

Напомним, 24 января российские войска выпустили с оккупированных территорий (населенные пункты Саханка и Заиченко) в 9:15 сразу 3 кассеты снарядов Града (120 ракет). В результате обстрела российские террористы убили 30 человек - большинство женщин  и один ребенок. Более сотни человек были ранены. Корректировал огонь российских боевиков - мариупольский милиционер-предатель по кличке "Гаишник". 22 июня, суд назначил бывшему милиционеру наказание в виде 9 лет лишения свободы. Сейчас по данным прокуратуры Донецкой области стало известно, что защита бывшего милиционера подала апелляцию. По их мнению - срок за корректировку, в которой погибло несколько десятков человек, слишком большой и они будут ходатайствовать об уменьшении срока лишения свободы.

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