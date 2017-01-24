Митинг-реквием прошел в Мариуполе по погибшим в теракте в микрорайоне "Восточный"

Прийти почтить память пришли жители Мариуполя, городские власти, Национальный корпус "Азов" и волонтеры Мариуполя. После панихиды мэр Мариуполя Вадим Бойченко объявил минуту молчания и по всему городу завыли сирены. Затем люди возложили цветы у памятника жертв обстрела в Мариуполе.

Напомним, 24 января российские войска выпустили с оккупированных территорий (населенные пункты Саханка и Заиченко) в 9:15 сразу 3 кассеты снарядов Града (120 ракет). В результате обстрела российские террористы убили 30 человек - большинство женщин и один ребенок. Более сотни человек были ранены. Корректировал огонь российских боевиков - мариупольский милиционер-предатель по кличке "Гаишник". 22 июня, суд назначил бывшему милиционеру наказание в виде 9 лет лишения свободы. Сейчас по данным прокуратуры Донецкой области стало известно, что защита бывшего милиционера подала апелляцию. По их мнению - срок за корректировку, в которой погибло несколько десятков человек, слишком большой и они будут ходатайствовать об уменьшении срока лишения свободы.