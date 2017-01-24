Мітинг-реквієм пройшов у Маріуполі за загиблими у теракті у мікрорайоні "Східний"

Прийти вшанувати пам'ять прийшли жителі Маріуполя, міська влада, Національний корпус "Азов" і волонтери Маріуполя. Після панахиди мер Маріуполя Вадим Бойченко оголосив хвилину мовчання і по всьому місту завили сирени. Потім люди поклали квіти біля пам'ятника жертв обстрілу в Маріуполі.

Нагадаємо, 24 січня російські війська випустили з окупованих території (населені пункти Саханка і Заїченко) в 9:15 відразу 3 касети снарядів Граду (120 ракет). В результаті обстрілу російські терористи вбили 30 осіб - більшість жінки та одна дитина. Більше сотні людей були поранені. Коригував вогонь російських бойовиків - маріупольський міліціонер-зрадник по кличці "Даішник". 22 червня, суд призначив колишньому міліціонеру покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Зараз за даними прокуратури Донецької області стало відомо, що захист колишнього міліціонера подав апеляцію. На їхню думку - термін за це коригування, в якому загинуло кілька десятків людей, занадто великий і вони будуть клопотати про зменшення терміну позбавлення волі.