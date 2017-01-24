Мітинг-реквієм пройшов у Маріуполі за загиблими у теракті у мікрорайоні "Східний"
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні біля пам'ятника жертвам обстрілу мікрорайону "Східний" у Маріуполі зібралося понад 300 людей. Це - жителі мікрорайону, яких рівно 2 роки тому 24 січня 2015 російські терористи обстріляли зі снарядів Граду, передає кореспондент УНН.
Прийти вшанувати пам'ять прийшли жителі Маріуполя, міська влада, Національний корпус "Азов" і волонтери Маріуполя. Після панахиди мер Маріуполя Вадим Бойченко оголосив хвилину мовчання і по всьому місту завили сирени. Потім люди поклали квіти біля пам'ятника жертв обстрілу в Маріуполі.
Нагадаємо, 24 січня російські війська випустили з окупованих території (населені пункти Саханка і Заїченко) в 9:15 відразу 3 касети снарядів Граду (120 ракет). В результаті обстрілу російські терористи вбили 30 осіб - більшість жінки та одна дитина. Більше сотні людей були поранені. Коригував вогонь російських бойовиків - маріупольський міліціонер-зрадник по кличці "Даішник". 22 червня, суд призначив колишньому міліціонеру покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Зараз за даними прокуратури Донецької області стало відомо, що захист колишнього міліціонера подав апеляцію. На їхню думку - термін за це коригування, в якому загинуло кілька десятків людей, занадто великий і вони будуть клопотати про зменшення терміну позбавлення волі.