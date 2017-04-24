Месячная норма осадков выпала в Мариуполе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25257 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88974 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145389 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112564 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113959 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110914 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103088 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106642 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103254 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150976 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Месячная норма осадков выпала в Мариуполе

Месячная норма осадков выпала в Мариуполе

Киев  •  УНН

 • 8873 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Мариуполе выпала за день месячная норма осадков. В аварийно-водолазной службе Мариупольского городского совета сообщили, что пока ситуация стабильная, передаєт УНН.

"Спасатели работают в местах возможного подтопления уже трое суток. Пока ситуация стабильная. Мелкие подтопления устраняются",сообщили в аварийно-водолазной службе Мариупольского городского совета.

В Мариупольской гидрометеорологической обсерватории, вчера за сутки выпало 22.4 мм, при том, что месячная норма в апреле - 38 мм. Все, что больше 15 мм, уже считается опасным. С утра в Мариуполе продолжается дождь, местами снег. 

Согласно прогнозам синоптиков, существенное улучшение погоды будет через несколько дней.

Напомним, 24 апреля во Львове и области синоптики прогнозируют, дождь и снег .

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