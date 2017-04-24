Месячная норма осадков выпала в Мариуполе

"Спасатели работают в местах возможного подтопления уже трое суток. Пока ситуация стабильная. Мелкие подтопления устраняются",сообщили в аварийно-водолазной службе Мариупольского городского совета.

В Мариупольской гидрометеорологической обсерватории, вчера за сутки выпало 22.4 мм, при том, что месячная норма в апреле - 38 мм. Все, что больше 15 мм, уже считается опасным. С утра в Мариуполе продолжается дождь, местами снег.

Согласно прогнозам синоптиков, существенное улучшение погоды будет через несколько дней.

Напомним, 24 апреля во Львове и области синоптики прогнозируют, дождь и снег .