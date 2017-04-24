Місячна норма опадів випала у Маріуполі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Маріуполі за день випала місячна норма опадів. В аварійно-водолазній службі Маріупольської міської ради повідомили, що поки ситуація стабільна, передає УНН.
"Рятувальники працюють у місцях можливого підтоплення вже три доби. Поки ситуація стабільна. Дрібні підтоплення усуваються",повідомили в аварійно-водолазній службі Маріупольської міської ради.
В Маріупольській гідрометеорологічній обсерваторії, вчора за добу випало 22.4 мм, при тому, що місячна норма в квітні - 38 мм. Все, що більше 15 мм, вже вважається небезпечним.
З ранку в Маріуполі триває дощ, місцями сніг.
Згідно з прогнозами синоптиків, істотне поліпшення погоди буде через кілька днів.
Нагадаємо, 24 квітня у Львові та області синоптики прогнозують, дощ та сніг.