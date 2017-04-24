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Місячна норма опадів випала у Маріуполі

Місячна норма опадів випала у Маріуполі

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Маріуполі за день випала місячна норма опадів. В аварійно-водолазній службі Маріупольської міської ради повідомили, що поки ситуація стабільна, передає УНН.

"Рятувальники працюють у місцях можливого підтоплення вже три доби. Поки ситуація стабільна. Дрібні підтоплення усуваються",повідомили в аварійно-водолазній службі Маріупольської міської ради.

В Маріупольській гідрометеорологічній обсерваторії, вчора за добу випало 22.4 мм, при тому, що місячна норма в квітні - 38 мм. Все, що більше 15 мм, вже вважається небезпечним.

З ранку в Маріуполі триває дощ, місцями сніг.

Згідно з прогнозами синоптиків, істотне поліпшення погоди буде через кілька днів.

Нагадаємо, 24 квітня у Львові та області синоптики прогнозують, дощ та сніг.

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