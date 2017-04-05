Местные комиссариаты боевиков начали призыв лиц старше 55 лет - разведка

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50575 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104790 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161255 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118732 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117888 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113283 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104767 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107206 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103690 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154953 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Местные комиссариаты боевиков начали призыв лиц старше 55 лет - разведка

Местные комиссариаты боевиков начали призыв лиц старше 55 лет - разведка

Киев  •  УНН

 • 10384 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Местные комиссариаты боевиков из-за нехватки личного состава начали включать в учете военнообязанных лиц старше 55 лет. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.

"Под руководством представителей Центра территориальных войск проводятся сборы с военнослужащими запаса соединений и частей 1 и 2 АК. Местные военные комиссариаты в связи с неспособностью призвать в рамках мероприятия необходимое количество личного состава и с целью сокрытия недостатка человеческих ресурсов включают в учет военнообязанных лиц старше 55 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по данным украинской разведки командование боевиков на Донбассе запретило увольнять "контрактников" .

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