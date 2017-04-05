Местные комиссариаты боевиков начали призыв лиц старше 55 лет - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Местные комиссариаты боевиков из-за нехватки личного состава начали включать в учете военнообязанных лиц старше 55 лет. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.
"Под руководством представителей Центра территориальных войск проводятся сборы с военнослужащими запаса соединений и частей 1 и 2 АК. Местные военные комиссариаты в связи с неспособностью призвать в рамках мероприятия необходимое количество личного состава и с целью сокрытия недостатка человеческих ресурсов включают в учет военнообязанных лиц старше 55 лет", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по данным украинской разведки командование боевиков на Донбассе запретило увольнять "контрактников" .