Местные комиссариаты боевиков начали призыв лиц старше 55 лет - разведка

"Под руководством представителей Центра территориальных войск проводятся сборы с военнослужащими запаса соединений и частей 1 и 2 АК. Местные военные комиссариаты в связи с неспособностью призвать в рамках мероприятия необходимое количество личного состава и с целью сокрытия недостатка человеческих ресурсов включают в учет военнообязанных лиц старше 55 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по данным украинской разведки командование боевиков на Донбассе запретило увольнять "контрактников" .