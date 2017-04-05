Місцеві комісаріати бойовиків почали призов осіб старше 55 років – розвідка

"Під керівництвом представників Центру територіальних військ проводяться збори з військовослужбовцями запасу з’єднань і частин 1 і 2 АК. Місцеві військові комісаріати у зв’язку з неспроможністю призвати в рамках заходу необхідну кількість особового складу та з метою приховування нестачі людських ресурсів включають до обліку військовозобов’язаних осіб віком більше 55 років", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за даними української розвідки командування бойовиків на Донбасі заборонило звільняти “контрактників”.