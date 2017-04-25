Мост "заминировали" в Львовской обл.

В 11:35 на номер 102 позвонил аноним и сообщил, что в городе Буск минирован мост. В сообщении не было указано, какой из двух мостов Буска заминирован, правоохранители ограничили проезд транспорта через оба моста.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и все соответствующие службы. Правоохранители устанавливают личность анонима, который позвонил в полицию.

Напомним, 25 апреля два корпуса университета им. И. Мечникова заминировали в Одессе .