Мост "заминировали" в Львовской обл.
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Львовской обл. правоохранители проверяют информацию о заминировании моста в районном центре Буск. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.
В 11:35 на номер 102 позвонил аноним и сообщил, что в городе Буск минирован мост. В сообщении не было указано, какой из двух мостов Буска заминирован, правоохранители ограничили проезд транспорта через оба моста.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и все соответствующие службы. Правоохранители устанавливают личность анонима, который позвонил в полицию.
Напомним, 25 апреля два корпуса университета им. И. Мечникова заминировали в Одессе .