Міст "замінували" на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Львівщині, правоохоронці перевіряють інформацію про замінування моста у районному центрі Буськ. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
Об 11:35 на номер 102 зателефонував анонім та повідомив, що у місті Буськ заміновано міст. У повідомлені не було вказано, який з двох мостів Буська заміновано, правоохоронці обмежили проїзд транспорту через обидва мости.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та всі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють особу аноніма, який зателефонував у поліцію.
Нагадаємо, 25 квітня два корпуси університету ім. І. Мечникова замінували в Одесі.