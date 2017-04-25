Міст "замінували" на Львівщині

Об 11:35 на номер 102 зателефонував анонім та повідомив, що у місті Буськ заміновано міст. У повідомлені не було вказано, який з двох мостів Буська заміновано, правоохоронці обмежили проїзд транспорту через обидва мости.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та всі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють особу аноніма, який зателефонував у поліцію.

Нагадаємо, 25 квітня два корпуси університету ім. І. Мечникова замінували в Одесі.