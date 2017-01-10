Городского голову и депутата райсовета будут судить в Черниговской области за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Черниговской области будут судить городского голову и депутата районного совета за взяточничество. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Прокуратурой области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении городского головы по факту получения неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и депутата районного совета за пособничество в этом (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Напомним, указанные лица в июле 2016 года были разоблачены прокуратурой области совместно с УСБУ при получении 1 тыс долларов США за содействие в выделении земельного участка.
Обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал УНН 14 июля 2016 года, городского голову города Мена в Черниговской области поймали на взятке.