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Міського голову та депутата райради судитимуть на Чернігівщині за хабарництво

Міського голову та депутата райради судитимуть на Чернігівщині за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. На Чернігівщині судитимуть міського голову за хабарництво та депутата районної ради у пособництві у хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Прокуратурою області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно міського голови за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України) та депутата районної ради за пособництво в цьому (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, вказаних осіб у липні 2016 року було викрито прокуратурою області спільно з УСБУ під час отримання 1 тис доларів США за сприяння у виділенні земельної ділянки.

Наразі обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНН 14 липня 2016 року, мера міста Мена на Чернігівщині спіймали на хабарі.

Українські Національні Новини

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