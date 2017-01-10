Міського голову та депутата райради судитимуть на Чернігівщині за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Чернігівщині судитимуть міського голову за хабарництво та депутата районної ради у пособництві у хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.
Прокуратурою області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно міського голови за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України) та депутата районної ради за пособництво в цьому (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).
Нагадаємо, вказаних осіб у липні 2016 року було викрито прокуратурою області спільно з УСБУ під час отримання 1 тис доларів США за сприяння у виділенні земельної ділянки.
Наразі обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.
Як повідомляв УНН 14 липня 2016 року, мера міста Мена на Чернігівщині спіймали на хабарі.