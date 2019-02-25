Мир с РФ возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма - Климкин

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 10275 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 35052 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118835 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121875 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124020 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122300 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154172 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117313 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141262 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145171 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Мир с РФ возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма - Климкин

Мир с РФ возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма - Климкин

Киев  •  УНН

 • 9799 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Мир с РФ возможен только после деоккупации Донбасса и Крыма. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает УНН.

"Мой тезис очень прост. Кто-то говорит мир, перемирие, играет словами. Я считаю, что мир с Россией, и я это ответственно говорю, может прийти только и исключительно после деоккупации Донбасса и Крыма. У нас будут возможны периоды какого-то перемирия, переговоров и всего остального, но до освобождения всего Крыма, никакого мира с Россией быть не может. Это очень важный тезис, который все должны понимать", - заявил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Генассамблеи ООН обсудят проблематику Крыма и Донбасса - Климкин

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал интервью изданию The Washington Post, где раскритиковал Международное сообщество и, в частности, ЕС, за недостаточное давление на Россию, и призвал к реальным действиям, способных изменить поведение Москвы.

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