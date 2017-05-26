Минюст закрикав ВР передать функции ЗАГС на места
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Министр юстиции Павел Петренко призвал народных депутатов поддержать законопроект о предоставлении местной власти права предоставлять сервисы в сфере регистрации актов гражданского состояния. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минюста.
"Украинское правительство подало в парламент второй пакет децентрализационных законов Министерства юстиции. Его принятие позволит завершить процесс децентрализации и демонополизации сервисов, которые предоставляло Министерство юстиции. Мы передадим полномочия по регистрации рождения, бракосочетания, изменения фамилии и предоставления многих других услуг местным общинам", - подчеркнул глава Минюста.
Он отметил, что местная власть является ближе всего к каждому украинцу, поэтому именно местная власть будет предоставлять наиболее качественный сервис. При этом средства уплаченные за получение таких сервисов гражданами будут оставаться в местных бюджетах.
"Я очень прошу всех народных депутатов поддержать данный законопроект, чтобы уже с осени наши местные общины, наши сельские и городские головы получили возможность предоставляли качественные услуги украинском", - заявил министр юстиции.
При этом он подчеркнул, что процесс децентрализации и передачи полномочий местным общинам является одним из приоритетов Правительства последних лет.
Как сообщал УНН, Минюст подписал меморандум о передаче данных в глобальной базы владельцев бизнеса.