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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минюст закрикав ВР передать функции ЗАГС на места

Киев • УНН

 • 11247 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Министр юстиции Павел Петренко призвал народных депутатов поддержать законопроект о предоставлении местной власти права предоставлять сервисы в сфере регистрации актов гражданского состояния. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минюста.

Минюст закрикав ВР передать функции ЗАГС на места

"Украинское правительство подало в парламент второй пакет децентрализационных законов Министерства юстиции. Его принятие позволит завершить процесс децентрализации и демонополизации сервисов, которые предоставляло Министерство юстиции. Мы передадим полномочия по регистрации рождения, бракосочетания, изменения фамилии и предоставления многих других услуг местным общинам", - подчеркнул глава Минюста.

Он отметил, что местная власть является ближе всего к каждому украинцу, поэтому именно местная власть будет предоставлять наиболее качественный сервис. При этом средства уплаченные за получение таких сервисов гражданами будут оставаться в местных бюджетах.

"Я очень прошу всех народных депутатов поддержать данный законопроект, чтобы уже с осени наши местные общины, наши сельские и городские головы получили возможность предоставляли качественные услуги украинском", - заявил министр юстиции.

При этом он подчеркнул, что процесс децентрализации и передачи полномочий местным общинам является одним из приоритетов Правительства последних лет.

Как сообщал УНН, Минюст подписал меморандум о передаче данных в глобальной базы владельцев бизнеса.

Украинские Национальные Новости

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