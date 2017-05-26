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Мін'юст закрикав ВР передати функції РАЦС на місця

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Міністр юстиції Павло Петренко закликав народних депутатів підтримати законопроект про надання місцевій владі права надавати сервіси у сфері реєстрації актів цивільного стану. Про це УНН повідомили у прес-службі Мін'юсту.

Мін'юст закрикав ВР передати функції РАЦС на місця

“Український Уряд подав до Парламенту другий пакет децентралізаційних законів Міністерства юстиції. Його прийняття дасть можливість завершити процес децентралізації та демонополізації сервісів, які надавало Міністерство юстиції. Ми передамо повноваження щодо реєстрації народження, одруження, зміни прізвища та надання багатьох інших послуг місцевим громадам”, — наголосив очільник Мін’юсту.

Він зауважив, що місцева влада є найближчою до кожного українця, тому саме місцева влада надаватиме найбільш якісний сервіс. При цьому кошти сплачені за отримання таких сервісів громадянами залишатимуться в місцевих бюджетах.

“Я дуже прошу всіх народних депутатів підтримати даний законопроект, щоб вже з осені наші місцеві громади, наші сільські й міські голови отримали змогу надавали якісні послуги українцям”, — заявив Міністр юстиції.

При цьому він наголосив, що процес децентралізації та передачі повноважень місцевим громадам є одним із пріоритетів Уряду останніх років.

Як повідомляв УНН, Мін’юст підписав меморандум про передачу даних до глобальної бази власників бізнесу.

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