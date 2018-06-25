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Минюст арестовал самолет Харьковского авиазавода для возмещения долгов по зарплате

Минюст арестовал самолет Харьковского авиазавода для возмещения долгов по зарплате

Киев  •  УНН

 • 9236 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Для взыскания задолженности с крупнейшего в Украине должника по выплате заработной платы - Харьковского государственного авиационного производственного предприятия - государственными исполнителями описано и арестовано самолет АН-24Т. Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, об этом заявила заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, представляя результаты работы региональных управлений ГИС, передает УНН.

"Сегодня мы наблюдаем грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками", - сказала Глущенко.

По ее словам, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие имеет долг перед своими работниками в размере 74,3 млн грн. Предприятие лидирует в обнародованном Министерством юстиции рейтинге крупнейших должников по выплате зарплат.

Глущенко добавила, что с начала года органами ГИС взыскано более 204 млн грн задолженности по зарплате, при этом задолженность полностью погашена относительно 15,9 тысячи работников.

Как сообщал УНН, государство стянула в пользу из детей 1,7 млн грн алиментов с родителей, которые задолжали выплаты. Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко во время отчета правительства за 2017 в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.

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